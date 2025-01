Bergamonews.it - Insulti in pubblico e atti persecutori nei confronti della compagna: stalker ai domiciliari

Leggi su Bergamonews.it

Cologno al Serio. Nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio, i carabinieristazione di Urgnano hanno eseguito un’ordinanza di aggravamentomisura cautelare già in atto neidi M.M., cittadino egiziano di 29 anni, residente a Cologno al Serio e già gravato da precedenti penali.Il provvedimento ha previsto la sostituzionemisura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, controllata tramite braccialetto elettronico, con quella degli arresti, anch’essa monitorata tramite dispositivo elettronico.La vicenda trae origine dalla denuncia sporta il 27 agosto 2024 da una 23enne residente a Cologno al Serio, neidell’indagato, suo ex compagno. La donna aveva denunciato una serie di, tra cui inseguimenti e minacce, tali per cui in un’occasione la vittima, seguita in macchina dal suo ex compagno, aveva trovato rifugio in una stazione dei Carabinieri.