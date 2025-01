Lapresse.it - Industria, Orsini: “Serve politica triennale e su energia agire subito”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente di Conf, Emanuele, a margine della presentazione del rinnovo dell’accordo con Intesa Sanpaolo per dare credito alle imprese ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di far correre il nostro Paese, abbiamo bisogno che ovviamente le politicheli vengano messe al centro e anche per questo servirà un pianodile perché non possiamo pensare di correre dietro a ogni Legge di Bilancio, quindipianificare effettivamente quali sono le necessità per fare in modo che le nostre imprese possano crescere”. “Tra i punti salienti c’è ovviamente il costo dell’perché ancora oggi noi soffriamo un costo dell’che è quasi il doppio rispetto a quello degli altri Paesi europei. Quindi è logico che per noi il tema dell’sia un tema fondamentale da affrontare.