Sport.quotidiano.net - Indagine stageup/ipsos. La Champions porta bene al patron Saputo. E’ uno dei manager più stimati a livello nazionale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilsportivo in assoluto più stimato del 2024 secondo l’? L’imolese Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula Uno Group. Se invece restiamo nel vasto orticello del calcio a spuntarla sono il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi e il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis. Occhio però a Joey(nella foto), chein senso letterale non è, ma che da presidente di un Bologna inha risalito alla classifica della popolarità e si piazza al terzo posto nella graduatoria dei piùdel pallone, alle spalle di Percassi e Galliani, e al sesto nella classifica della notorietà, preceduto, nell’ordine, da De Laurentiis, Galliani, Lotito, Marotta, Cairo e Percassi. L’‘Sponsor Value’ incorona anche l’attuale presidente del Coni Giovanni Malagò come figura istituzionale dello sport con più notorietà.