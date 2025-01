Modenatoday.it - Incontro con il neo-commissario Curcio, "Priorità al contrasto del dissesto idrogeologico"

Leggi su Modenatoday.it

"L'con ilrappresenta un passo fondamentale per costruire una rete di collaborazione tra i vari livelli di governo, che ci permetta di proseguire in modo efficace le sfide legate alla gestione delle emergenze e alla prevenzione dei rischi. La Provincia di Modena, come.