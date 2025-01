Cesenatoday.it - Inclusione e accessibilità degli spazi pubblici: "Il tema merita maggiore attenzione e una disciplina unitaria"

Leggi su Cesenatoday.it

Prosegue il lavoro del consigliere delegato in materia die privati Carlo Verona come rappresentante di Anci (Associazione nazionale comuni italiani) all’interno del tavolo interministeriale per l’analisi e la definizione di elementi utili a un’azione strategica.