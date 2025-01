Leccotoday.it - Incidente prima dell'alba, tre persone coinvolte e soccorsi in azione

Leggi su Leccotoday.it

stradale con trea Merate. Lo schianto tra due auto è avvenuto alle ore 5.45 di oggi, martedì 14 gennaio, in via del Calendone. Ancora frammentarie le informazioni a disposizione sull'accaduto. L'allarme aiè scattato in codice giallo.L'Agenzia regionale.