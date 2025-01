Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Parma: pedone morto investito in via Riomaggiore

, 14 gennaio 2025 –mortale questa mattina alle porte di. un 67enne èdopo essere statoda un veicolo. È successo in via, nel quartiere Molinetto, intorno alle 9. In preda allo choc, il conducente si è fermato: non è emersa una positività all’alcol. Dalle prime ricostruzioni sembra che al momento dell’ilstesse scendendo dal marciapiede, ma non è ancora chiaro se si trovasse sulle strisce o meno. Sarebbe stato centrato in pieno: l’impatto sarebbe stato così forte da farlo sbalzare per diversi metri. Inutile l’intervento del personale sanitario del 118: per il 67enne non c’era nulla da fare. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale: al via le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.