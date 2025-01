Avellinotoday.it - Incendio di Sperone (Av), l'ARPAC monitora il livello di diossine aerodisperse

Leggi su Avellinotoday.it

Tecnicidel dipartimento di Avellino sono prontamente intervenuti, su richiesta dei Vigili del Fuoco di Avellino, per undivampato durante la notte, presso un capannone (utilizzato per attività di deposito e logistica per conto terzi) in uso alla ditta Valtex s.r.l., ubicato nella.