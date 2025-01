Lapresse.it - Incendi a Los Angeles, polvere rosa dal cielo per fermare le fiamme

I velivoli impegnati nello spegnimento degliche da giorni stanno bruciando alcune zone di Los, oltre all’acqua stanno versando ritardanti di fiamma: laviene sganciata dagli aerei dei soccorritori sul terreno nel tentativo dii roghi.I vigili del fuoco hanno dichiarato che i ritardanti di fiamma sono indispensabili quando l’o si spinge in zone difficili da raggiungere per gli operatori impegnati a terra. La miscelaè composta da prodotti di spegnimento come acqua, fertilizzante a base di fosfato di ammonio e ossido di ferro, che viene aggiunto per rendere visibile il ritardante.