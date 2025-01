Leccotoday.it - "In silenzio e senza auto": i lecchesi ricordano la Grande nevicata dell'85

Leggi su Leccotoday.it

Ricordi bianchi come lo zucchero e, allo stesso modo, dolcissimi. I nostri lettori si sono lasciati andare, quasi fosse un esercizio di scrittura, e come richiesto hanno lasciato numerosi commenti al nostro articolo amarcorddel 1985, di cui ricorre in questi giorni - dal 13.