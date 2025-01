Modenatoday.it - In centro storico è tempo di fiera di Sant'Antonio

Leggi su Modenatoday.it

Venerdì 17 gennaio torna l’appuntamento con la tradizionalediad animare ildalle 8 alle 20. La manifestazione, come per il patrono San Geminiano in programma venerdì 31 gennaio, ha il suo cuore in piazza Grande e via Emilia, ma interessa anche via Farini.