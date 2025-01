Iltempo.it - #iltempodioshø

Leggi su Iltempo.it

L'etilometro fa paura e a tavola si preferisce evitare il vino optando per la birra. Nei ristoranti di Roma i consumi sono calati del 14%. Crolla il consumo dei superalcolici anche in pub ed enoteche: i romani fanno i conti con il nuovo codice della strada che inasprisce le sanzioni per chi viene beccato alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.