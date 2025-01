Fanpage.it - Ilary Blasi: “Sognavo di condurre il Grande Fratello, con Bastian all’inizio usavamo il traduttore”

"Ha pensato che non fossi sincera, che lo potessi usare per ripicca", ha raccontatoBalsi a proposito dell'inizio della sua storia conMuller, che non era abituato all'attenzione mediatica. La piùdifficoltà, tra loro, quella linguistica: "il traduttore per parlare all'inizio, non sapevo l'inglese".