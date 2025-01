Fanpage.it - Ilan eliminato da Amici 24, la decisione della prof Pettinelli: “Non ho visto miglioramenti, è meglio che esci”

Leggi su Fanpage.it

Nel daytime andato in onda il 14 gennaio, laAnnaha deciso di eliminareMuccino da24. "Non ho, per me èche esci dalla scuola", ha spiegato. Il cantante non si aspettava lae, in casetta, si è sfogato in lacrime con gli