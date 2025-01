Lettera43.it - Il tribunale di Milano ha dichiarato «inammissibile» il ricorso di Vivendi contro Tim

Ildiha» per «difetto di interesse ad agire e per difetto di legittimazione ad agire» ilpromosso dala cessione della rete fissa da parte di Telecom Italia a Kkr. Lo si legge in una nota delmeneghino, firmata dal presidente delFabio Roia. La decisione è stata presa dalla Sezione XV delcivile specializzata in materia di impresa.Palazzo di Giustizia di(Getty Images).lamenta l’omessa convocazione dell’assemblea straordinaria, azionista principale del gruppo telefonico, ha chiesto aldi dichiarare l’invalidità della delibera del consiglio d’amministrazione di Tim del 5 novembre scorso con cui è stata approvata la cessione della rete fissa NetCo a Kkr, in quanto in contrasto con l’oggetto sociale, per violazione della competenza degli amministratori, per omessa convocazione dell’assemblea straordinaria e per conflitto di interessi.