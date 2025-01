Agi.it - Il Milan espugna Como in rimonta

AGI - Ilinil Sinigaglia superando a fatica ilper 2-1. Sono Hernandez e Leao a ribaltare il momentaneo vantaggio di Diao, con le tre reti arrivate tutte nella ripresa. Dopo 6 minuti, Maignan è costretto a respingere una violenta botta dalla distanza di Strefezza. Al 17' ci vuole una chiusura difensiva provvidenziale di Hernandez per togliere la palla a Diao, pronto alla conclusione a botta sicura a pochi passi dalla linea di porta dopo una grande azione dalla sinistra di Fadera. Al 21' arriva la prima occasione per gli ospiti. Leao se ne va palla al piede, si accentra e serve una palla al bacio per Reijnders che, tutto solo davanti a Butez, sciupa pero' una grande occasione calciando addosso al portiere. Sul fronte opposto, al 36', è Strefezza a vanificare una buona ripartenza con un tiro cross impreciso da posizione invitante.