Napolitoday.it - "Il gabbiotto della municipale ridotto a orinatoio: perché nessuno lo rimuove?"

Leggi su Napolitoday.it

"In piazza Garibaldi da molti anni a pochi metri dall'ingressoStazione centrale vi è in uno stato di abbandono e in disuso una garitta che ospitava gli agentiPoliziadi Napoli". A denunciarlo è il consigliereIV Municipalità Enrico Cella."È diventata - prosegue.