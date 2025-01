Ilfattoquotidiano.it - Il futuro di Ancelotti al Real Madrid è in bilico: “Non è uno stupido, sa che è una stagione difficile e che ci sono dei problemi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo lara sconfitta per 2-5 contro il Barcellona nella Supercoppa di Spagna, ildi Carloalè a rischio. Alberto Cerruti, suo amico e giornalista, ha parlato ai microfoni di ElDesmarque Madrugada affermando che l’allenatore italiano ha fiutato dei malumori all’interno dello spogliatoio dei campioni in carica della Champions League: “Ci siamo parlati per messaggio.è una persona tranquilla, ma non è uno. Nel calcio i risultatila cosa più importante. Sa che è una, ma resta calmo e ottimista. Si è reso conto dei, ma assicura che lafinirà a maggio”.La brutta sconfitta con i blaugrana rappresenta il secondo Clasico perso incon un risultato a dir poco clamoroso, una situazione che dalle parti del Bernabeu faticano ad accettare.