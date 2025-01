Sport.quotidiano.net - Il faccia a faccia tra squadra e tifosi nel piazzale del quartier generale. I fischi della Minghelli e il duro confronto a Rigutino. Meno di 700 paganti: è record negativo di presenze

Leggi su Sport.quotidiano.net

Certamente il clima con le temperature in picchiata complice il forte vento, non ha agevolato l’afflusso di spettatori sugli spalti, idem (forse) l’appealpartita. Sta di fatto che contro il Pineto al Comunale è stato registrato ilassoluto degli ultimi due anni. Solo 659. Numeri in picchiata che confermano il trend iniziato alcune domeniche fa visto che erano 852 icon la Pianese, 878 con la Virtus Entella e 993 con il Legnago. A questi vanno sicuramente contati i 1583 abbonati (dato che però non tiene conto di chi accede effettivamente all’impianto). Un numero così basso quello con il Pineto da superare il datodello scorso anno quando furono 692 idi Arezzo-Vis Pesaro (2.057 abbonati). Ieri tra l’altro al tripliceo laha tempestato dila