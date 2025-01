Inter-news.it - Il Como mette sotto il Milan: la vittoria finale in rimonta è un mistero!

Ilsubisce un ottimo, andando in svantaggio. Poi lafirmata Hernandez e Leao, ma i rischi non finiscono. Conceicao perde due giocatori per infortunio.PRIMO TEMPO – In attesa di Atalanta-Juventus di questa sera e di Inter-Bologna di domani, oggi pomeriggio al Sinigallia va in scena il recupero della diciannovesima giornata di Serie A fra. Sin dall’inizio del match i rossoneri appaiono in difficoltà, con i padroni di casa che vanno vicinissimi al vantaggio al 17? con Diao pronto sul secondo palo are dentro il cross servitogli da Fadera: Theo Hernandez riesce a chiudere e ad evitare il peggio. Al 21? risponde il, con il primo vero ed unico squillo del primo tempo, sprecato però da Reijnders e poi da Morata sulla ribattuta: in entrambi i casi risponde Butez.