Il 62% di Civitanova è il dato più alto

Il 62% d’attacco con cui la Lube ha steso Cisterna a domicilio ha rappresentato il valore piùdi tutta la quinta giornata di ritorno, nessuno ha saputo fare meglio. Un turno che è anin archivio in serata con l’infinita Perugia-Trento. Una gara che ha decretato due record. Anzitutto l’Itas è diventata la prima squadra a sconfiggere i campioni d’Italia in questa stagione, la Sir aveva ottenuto solo successi nei precedenti 22 incontri. Inoltre il blitz è stato festeggiato dopo un tie-break incredibile per durata e colpi di scena, finito 22-24 dopo ben 40’. Mai nella storia della A1 una gara aveva avuto un 5° set così lungo. Proprio nell’ultimo parziale gli umbri hanno prima perso Ishikawa e poi pure Plotnytskyi e sono capitolati dopo aver avuto 9 match ball a disposizione (il primo schiacciato fuori di millimetri da parte dell’ucraino).