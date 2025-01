Cesenatoday.it - I sindacati denunciano: "Un altro autista di autobus aggredito". Scatta uno sciopero

Leggi su Cesenatoday.it

Lavoratori di Start Romagna in subbuglio per il problema delle aggressioni al personale a bordo dei mezzi. E' quanto emerge da una comunicazione deiche annunciano unodi 24 ore di tutto il personale Start Romagna indetto per venerdì 17 gennaio nel bacino di Forlì-Cesena. Il.