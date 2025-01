Quotidiano.net - I mercati azionari europei in rialzo, Piazza Affari guida con un +1%

Leggi su Quotidiano.net

del Vecchio continente proseguono in generaledopo la partenza di Wall Street, conche sale dell'1% ed è di qualche frazione la Borsa migliore in Europa. La seguono i listini di Parigi e Francoforte in crescita dello 0,9%, seguiti da Madrid indello 0,6%. In aumento dello 0,3% Amsterdam, mentre Londra è la più cauta del gruppo e ondeggia attorno alla parità. L'euro tiene a quota 1,025 contro il dollaro e lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni resta calmo sui 118 punti base. Sul fronte dell'energia, il gas segna un calo dell'1% a 47,4 euro, mentre il petrolio scende dello 0,6% sotto i 77 dollari al barile. Con gli operatori che contano su dazi Usa più diluiti nel tempo rispetto alla prime stime e in attesa dell'inflazione dagli Stati Uniti di domani, a Milano tra i titoli principali il migliore è Pirelli in aumento del 3%, con Tim positiva di circa due punti percentuali a 0,26 euro dopo il rigetto da parte del Tribunale di Milano del ricorso di Vivendi sulla cessione della rete.