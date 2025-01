Milanotoday.it - I lavori per una nuova moschea a Milano

Leggi su Milanotoday.it

Un luogo di culto islamico pronto entro l'inizio del Ramadan, cioè entro fine febbraio. È quello che si starebbe realizzando ain zona San Siro, per l'esattezza in via Gianicolo, in un capannone in precedenza utilizzato come autorimessa. Un post su Facebook, in lingua araba, accompagna un.