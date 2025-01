Agrigentonotizie.it - I ladri di rame razziano i pozzi Carboj: turni rinviati a data da destinarsi

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non solo la mancanza d'acqua, ma adesso anche idicreano problemi alla fornitura idrica in provincia. E' l'Aica ad annunciare che stamattina gli operai della società consortile hanno scoperto che ignoti hanno trafugato i cavi elettrici che alimentano le pompe dei, in.