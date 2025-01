Casertanews.it - I fiori fanno esultare una giocatrice casertana: vinti 23mila euro al Bingo90

Leggi su Casertanews.it

Si prospetta un 2025 davvero speciale per una 65enne della provincia di Caserta, che grazie a, lo storico gioco di tombola.it per tutti gli appassionati della lotteria all’italiana a 90 palline, è riuscita a vincere un montepremi di quasi. Come riferisce Agipronews, la.