I Coldplay annunciano A Film for the Future, il trailer

I Coldplay hanno annunciato un nuovo progetto intitolato A Film For The Future, un film di 44 minuti che accompagna il loro album numero 1 al mondo, Moon Music. Il film sarà presentato in anteprima mondiale su YouTube il 22 gennaio, con proiezioni speciali a 360 gradi che si terranno presso Lightroom a Londra, Manchester e Seoul. Il 22 gennaio verrà lanciato anche un sito di remix del film, gestito da Microsoft AI, su afftf.com. Un indizio su A Film For The Future è stato presentato per la prima volta su una targa d'auto nell'artwork dell'album Everyday Life del 2019 dei Coldplay, mentre un estratto del progetto è apparso nel luglio 2024 nel lyric video del singolo feelslikeimfallinginlove della band.