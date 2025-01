Avellinotoday.it - Grottaminarda, via ai lavori di ristrutturazione del Museo Antiquarium "Filippo Buonopane"

Leggi su Avellinotoday.it

Con la presa in possesso del cantiere da parte della ditta esecutrice, avranno inizio domani ididel" presso il Castello d'Aquino, dunque per qualche mese un'ala della struttura resterà chiusa al pubblico. (Non sarà interessata da.