Quicomo.it - Grande spavento in via Varesina per lo scontro tra un bus di linea e un'auto

Leggi su Quicomo.it

a Como località Breccia per lotra un bus die un'ieri sera 13 gennaio poco dopo le 23. L'incidente è avvenuto in viaangolo via Angelo Perego e sono rimasti coinvolti unbus die un'. Fortunatamente il conducente del veicolo ha riportato.