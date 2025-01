Superguidatv.it - Grande Fratello, chi è uscito ieri sera lunedì 13 gennaio 2025? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

, chi è13? Durante la ventiduesima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi eliminare tra Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso?Chi è stato eliminato al? Puntata del 13Durante la ventiduesima puntata di13del, Alfonso Signorini si è collegato con i concorrenti nella casa per comunicare il primo verdetto del televoto. «Voglio Tommaso, Helena, Luca, Shaila e Ilaria spalle al led. Il pubblico ha deciso che tra Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso a salvarsi è Luca»- comunica Alfonso Signorini. I quattro concorrenti rimasti in nomination vengono chiamati da Signorini a presenziare in studio.