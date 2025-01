Ilnapolista.it - Giuntoli: «Diciamo che dobbiamo cercare di invertire la tendenza»

Il Football Director della Juventus Cristianoè è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Bergamo.Le parole diCominciamo dall’importanza di questa partita. Può essere la settimana per dare una scossa dopo tutti questi pareggi?«E’ una partita molto importante come lo saranno anche le prossime.chediladi portare a casa un po’ più partite. questa può essere un’occasione ghiotta»Leggi anche: Kolo Muani (quasi) alla Juventus in prestito secco. C’è ancora il Tottenham in lizzaPer Alberto Costa ci siamo, dovrebbe arrivare domani. Su Kolo Muani ci risulta che domani lui deciderà dove andare perchè ha tante richieste.«Ancora finchè non formalizziamo non mi piace parlare dei singoli.che ci stiamo muovendo su un po’ di profili per aumentare numericamente la rosa e aumentare anche la qualità.