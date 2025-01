Lanazione.it - Giovedì al via i lavori alla rete idrica in via Leona a Levane

Arezzo, 14 gennaio 2025 –prossimo inizieranno isullain vianel tratto compreso tra l’intersezione di Piazza della Fiera, all’altezza del semaforo, e il confine con il Comune di Bucine. Un intervento che, come ha ricordato Palazzo Varchi, è stato sollecitato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini nei confronti del gestore Publiacqua, anche a seguito di recenti segnalazioni da parte dei cittadini su frequenti rotture e interruzioni dell’erogazione dell’acqua prima delle festività. “Iinteresseranno un tratto di circa 150 metri di condutture vetuste, in amianto, che saranno completamente sostituite nell’arco di venti giorni lavorativi – afferma il Sindaco - Il costo complessivo dell’intervento è di 80 mila euro che abbiamo fortemente richiesto proprio per la necessità di risolvere definitivamente le criticità che da decenni caratterizzavano anche, intervento che si aggiunge agli altri già effettuati nel primo mandato per centinaia di migliaia di euro, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini un servizio efficiente e di primaria importanza come l’acqua”.