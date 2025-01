Ravennatoday.it - Giacomo Voli, vincitore di "All together now", torna a esibirsi in Romagna

Leggi su Ravennatoday.it

di AllNowa Lavezzola per uno spettacolo all'insegna della buona musica. Queen, Toto e tanti altri artisti del rock e non solo degli anni 80 e 90 con musica in acustico. L'appuntamento è sabato 18 gennaio alle 20.30 presso la sala comunale di Lavezzola in.