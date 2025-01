Trevisotoday.it - Gelo, a Treviso pattuglie dei vigili per soccorrere i clochard. Follina, sfiorati -7°

Leggi su Trevisotoday.it

La Marca affronta in questi giorni la prima vera ondata diinvernale, con temperature che sono precipitate in tutta la provincia. Nel capoluogo c'è forte preoccupazione per i senza tetto. Nella notte tra lunedì e martedì, quella appena trascorsa, sono stati 41 iospitati in.