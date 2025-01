Ilrestodelcarlino.it - Furti, raffica senza fine. Arrestato un 34enne, rubò soldi e una giacca

Il ladro ha scavalcato la recinzione del cortile privato, per poi accedere all’auto in sosta, da dove erano stati portati via 20 euro in contanti e unaantivento. Un furto come molti altri sono avvenuti di recente a Correggio e nel locale distretto, a più riprese segnalati e denunciati alle forze dell’ordine. In questo caso, grazie alla videosorveglianza, si è arrivati al presunto autore, uno straniero di 34 anni, risultatofissa dimora, già ben noto alle forze dell’ordine, denunciato per furto in abitazione dai carabinieri di Correggio, che hanno svolto gli accertamenti. L’episodio si era verificato a settembre. A quel furto ne sono seguiti molti altri, con le stesse modalità. Tanto che non si esclude che lo stesso stranieropossa aver messo a segno altriin abitazioni in quella zona.