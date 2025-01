Modenatoday.it - Furti e spaccio, l'assessore fa il punto sui controlli: 89 lo scorso autunnno

Leggi su Modenatoday.it

“Dopo l’ultimo episodio avvenuto il 10 gennaio in zona Stazione delle Corriere, in cui sono stati aggrediti due ragazzi stranieri a cui rinnovo la mia vicinanza, insieme al plauso alla Polizia locale per il tempestivo intervento, chiederemo un nuovo approfondimento in sede di Comitato provinciale.