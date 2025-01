Feedpress.me - Frontale tremendo sulla Statale 189 nel Nisseno, c'è una vittima

Leggi su Feedpress.me

Una persona è morta in uno scontroche ha coinvolto due automobilistrada189 «Della Valle del Platani», al km 44,700, adesso chiusa in entrambe le direzioni, in località Campofranco nel. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il.