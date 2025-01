Zon.it - Fisciano, sinistro stradale sulla SS 88

L'incidente è avvenutoSS88 a Lancusi died ha richiesto l'intervento dei VV FF per estrarre il conducente di un veicolo. Al momento le sue condizioni non sembrano essere gravi.Gli interventiAd intervenire sul posto il personale del 118 che ha deciso per un immediato trasferimento all'Ospedale di Cava De' Tirreni, per verificare le condizioni di salute del conducente.Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale diagli ordini del Cap. Francesco Saverio Della Bella per la ricostruzione della dinamica e l'effettuazione di tutti i rilievi del caso.