Firenze gelataia licenziata per i troppi ritardi ottiene il reintegro con indennizzo | Colpa dei treni regionali

I giudici fiorentini non hanno dubbi: se la giovaneche nel 2022 è statadall’azienda per cui lavorava è arrivata in ritardo di alcuni minuti 8 volte in 4 mesi, laera deiche era costretta a prendere. La donna ha ottenuto dal tribunale d’Appello la conferma della sentenza di primo grado che ha imposto ile l’per i mesi in cui non ha potuto lavorare dichiarando illegittimo il provvedimento di licenziamento. Di più: i giudici hanno stabilito che il trasferimento dalla sede della stazione dia un’altra, nel centro storico, stabilito dall’azienda, era «ritorsivo». La storia inizia nel 2022, quando la giovane vienedalla gelateria per la quale lavora part time. Il motivo, spiega l’azienda, sono i continui