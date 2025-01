Veronasera.it - Finti tecnici che chiedono di entrare nelle case: Acque Veronesi mette in guardia i cittadini

Leggi su Veronasera.it

Sono giunte segnalazioni in queste ore adda parte didi Legnago e Monteforte d’Alpone di persone che si dichiaranodella società consortile e chediabitazioni per effettuare verifiche sulla qualità dell’acqua o per ricercare perdite. .