Ficarra e Picone i peggiori tra i Mille | risate a denti stretti e un Servillo poco empatico

Fra le tante eccellenze italiane, si può citare (ironizzando) anche l'autolesionismo verso noi stessi. Pure quando dovremmo essere orgogliosi tendiamo a denigrarci, come fa il regista Roberto Andò, nel suo L'abbaglio (sugli schermi dal 16 gennaio), lo sbarco deisecondo lui, riproponendo la coppiagià vincente con La stranezza. Il suo concetto di autolesionismo risale al maggio 1860, quando ifecero l'impresa di liberare la Sicilia, e si riassume nella frase finale del terzo coprotagonista, il colonnello Vincenzo Giordano Orsini (Toniimmutabile sorriso di pietra, dal quale non emerge mai quanto prevalga la sua noia nei confronti del pubblico). Incaricato di depistare i borbonici dalla marcia vincente del generale Garibaldi (Tommaso Ragno) verso Palermo, Orsini riesce nell'impresa, ma alla fine, Andò ce lo fa ritrovare in una bisca clandestina, gli lascia l'onore dell'ultima parola, che sarà «Povera Italia!», nel senso che nulla è cambiato rispetto a prima.