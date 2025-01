Quotidiano.net - Factoring: settore in crescita, ma penalizzato dalla normativa europea sui crediti deteriorati

Leggi su Quotidiano.net

"Ilè unsano, con un livello diinferiore (2,7%) a quello delle banche (3%) se si esclude il falso positivo rappresentato daiverso la P.a.". E' quanto afferma il segretario generale di Assifact Alessandro Carretta in una conversazione con l'ANSA sottolineando come "purtroppo lasulla definizione di default non riconosce in pieno le specificità deicommerciali, che sono diversi da quelli finanziari, e penalizza così il, richiedendo un assorbimento di capitale innaturale (perché connesso a un rischio di default che non si manifesta nel caso delpubblico) a svantaggio finale delle imprese, in termini di disponibilità e costo del credito". Il segretario generale dell'associazione ricorda che "ilcontinua ad essere, in base ai dati 2024 e alle previsioni per quest'anno, la soluzione ai problemi di gestione del capitale circolante delle imprese.