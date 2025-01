Calcionews24.com - Fabregas: «Meritavamo di più, per un’ora sembravamo noi il Milan: sono stanco dei complimenti, non è la prima volta che va così»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Cesc, tecnico del Como, dopo la sconfitta subita dai lariani in casa contro ildopo essere passati in vantaggio Cescha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Como contro il. Di seguito le sue parole. ILSEMBRAVA QUELLO BIANCOBLU – «Uno che non capisce .