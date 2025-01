Perugiatoday.it - Energia pulita, la commissione boccia anche l'impianto di agrivoltaico da 30 ettari: "Impatto paesaggistico"

Leggi su Perugiatoday.it

to in Umbriaundi 27,06 MWp che un gruppo di investitori nel settore energetico da fonti rinnovabili voleva realizzare e mettere in funzione in un'area agricola di Bevagna. LaTecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA) della Regione.