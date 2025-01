Avellinotoday.it - Emergenza neve, domani scuole chiuse a Bisaccia e Andretta

Leggi su Avellinotoday.it

A seguito delle intense nevicate delle scorse giornate e della parziale difficoltà di accesso alle strade, nonché delle operazioni in corso per l’ampliamento delle carreggiate e la rimozione della, il Comune diinforma che, per tutelare la sicurezza degli studenti e del personale.