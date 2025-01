Quotidiano.net - Elon Musk avrà un ufficio alla Casa Bianca per collaborare con Trump

Leggi su Quotidiano.net

occuperà unnel complesso della, mantenendo così uno stretto contatto con Donaldquando si sarà insediato. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le qualioccuperà uno spazio all'Eisenhower Executive Office Building. Il miliardario sta valutando con il transition team del presidente eletto quale sarà il suo accessoWest Wing della. Non è chiaro al momento se anche Vivek Ramaswamy, che guiderà insieme ail Dipartimento per l'efficienza,uno spazio all'Eisenhower Executive Office Building.