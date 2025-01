Elicottero tra Caronno e Garbagnate per un’auto fuori strada

Leggi su Ilnotiziario.net

Elisoccorso in azione ieri sera aPertusella, in via Tangenzialina, per un incidentele.è uscita dinei pressi del confine conMilanese per cause in corso di accertamento e all’inizio si è temuto il peggio per una donna di 48 anni. Incidente a, auto, atterra l’L’emergenza .