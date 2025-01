Ilgiorno.it - Edizione “Essenziale“. TEDx sbarca in Valtellina

A Sondrioil. Il 15 marzo 2025, a partire dalle ore 14:30, il “Teatro Don Chiari“ di Sondrio sarà il palcoscenico del primoorganizzato in. Un evento che si preannuncia come un momento di ispirazione, dialogo e scoperta per l’intera comunità valtellinese che avrà modo di discutere e riflettere sul suo futuro. Il tema scelto per questainaugurale è “L’“, un concetto tanto semplice quanto profondamente significativo. È un invito a fermarsi e riflettere su ciò che conta davvero, andando oltre il superfluo e concentrandosi su ciò che ha un valore autentico nella vita quotidiana, nella società in cui viviamo e nel futuro che desideriamo costruire. Attraverso questo tema, l’evento punta a stimolare un dialogo intorno alle priorità che guidano le nostre scelte personali e collettive, in un’epoca caratterizzata da complessità e rapidi cambiamenti.