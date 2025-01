Secoloditalia.it - È morto Furio Colombo, una vita tra giornalismo, politica e famiglia Agnelli. Aveva 94 anni

all’età di 94il giornalista. Ne ha dato notizia lain una nota, in cui si riferisce che si è spento «assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria» e se ne ricorda l’«intensissima attività di giornalista che lo ha visto inviato della Rai e corrispondente dagli Stati Uniti, editorialista di Repubblica, direttore de L’Unita, fondatore del Fatto Quotidiano», oltre che il servizio come «parlamentare per tre legislature per i Ds, L’Ulivo e il Pd» e «un’intensa attività culturale come autore di testi letterari e cinematografici e diretto per trel’Istituto di Cultura di New York, nonché titolare di cattedra alla Columbia University. Ha svolto anche – prosegue la nota – incarichi aziendali prima alla Olivetti e poi come Rappresentante Fiat negli Stati Uniti».