Lapresse.it - E’ morto Franco Piperno, leader di Potere Operaio

Si è spento ieri a Cosenza, storicodiall’Irnca dove era ricoverato all’età di 82 anni, compiuti lo scorso 5 gennaio. A Cosenza è stato, tra le altre cose, assessore comunale alla cultura nelle giunte di Giacomo Mancini e di Eva Catizone. “Cosenza e la Calabria perdono una mente brillante ed arguta dotata di grande carisma.è stato un uomo complesso, pungente e perspicace, attento osservatore dell’umanità, ma ancor più del cielo su cui ha tenuto appassionate lezioni magistrali e per il quale ha ideato ed ispirato il Planetario”, scrive su Facebook il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. “Un’opera di straordinaria valenza che, tra tante difficoltà, la mia amministrazione sta tentando di salvare e rilanciare. Ed è proprio conche poco più di un anno fa ho discusso a lungo ed amabilmente sulle sorti del Planetario per il quale si intendeva lavorare insieme per il superamento delle sue tante attuali criticità – aggiunge – A nome mio personale, della Giunta Municipale e della città, esprimo sentimenti di profondo cordoglio e grande mestizia”.